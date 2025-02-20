Больше 20 проектов из Псковской области претендуют на звание лучшей родной игрушки

11:43, 20 февраля 2025, ПАИ

Больше 20 проектов из Псковской области участвуют во всероссийском конкурсе «Родная игрушка», который проводят общество «Знание» и «Движение первых». Всего на конкурс поступило более 28 тысяч авторских идей из 89 регионов страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Результаты отбора станут известны на заседании оргкомитета 3 марта. Экспертам предстоит отобрать несколько десятков концепций в различных номинациях, которые пройдут в следующий этап — «Моделирование».

Лидером по количеству заявок стала номинация «сюжетно-образная игрушка», она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник конкурса выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников. Номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» — 4%.

«Конкурс получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну — от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками, и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас — россиян — огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка — это не просто забава, но проводник в познание мира. Каждая заявка — это вклад в сохранение культурного кода России, вклад в наше будущее. Вместе у нас получится сделать так, чтобы родная игрушка снова заняла свое место в семьях, детских садах и школах», — отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.