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Происшествия

​В Пскове пропал без вести 46-летний доставщик пенсий

В Пскове пропал без вести 46-летний Алексей Ершов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Уроженец Опочки, проживающий в Пскове, 28 января 2025 года пропал без вести. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Алексей Ершов был работником одной из организаций, развозил пенсии в районе Корытово и Шабаново.

Пропавший был одет в серую кофту с капюшоном, голубую куртку, черную кепку с надписью и рисунком «Пикачу», темные штаны и ботинки. Возможно, в момент исчезновения перемещался на велосипеде фиолетового цвета с жёлтыми вставками.

Приметы: рост примерно 160–165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Ершова, просят сообщить по телефонам: 59-63-09, 8-952-21–44–897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.

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