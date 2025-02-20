Акцию ко Дню защитника Отечества организовали юные волонтёры в Псковской области

12:34, 20 февраля 2025, ПАИ

Акцию «Подарок солдату» ко Дню защитника Отечества организовали юные волонтёры из школьного отряда «Дорогою добра» Погранично-таможенно-правового лицея. Их инициативу поддержали и другие ученики и педагоги, сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Дети сделали открытки, написали письма и собрали для участников СВО подарки: чай, кофе, печенье, конфеты, зефир, средства личной гигиены и два набора тактической одежды.

Всё собранное в рамках акции передали волонтёрам регионального штаба взаимопомощи «Мы вместе» и стало частью груза, который доставят на передовую к 23 Февраля.