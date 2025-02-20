Акцию ко Дню защитника Отечества организовали юные волонтёры в Псковской области
Акцию «Подарок солдату» ко Дню защитника Отечества организовали юные волонтёры из школьного отряда «Дорогою добра» Погранично-таможенно-правового лицея. Их инициативу поддержали и другие ученики и педагоги, сообщили ПАИ в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
Дети сделали открытки, написали письма и собрали для участников СВО подарки: чай, кофе, печенье, конфеты, зефир, средства личной гигиены и два набора тактической одежды.
Всё собранное в рамках акции передали волонтёрам регионального штаба взаимопомощи «Мы вместе» и стало частью груза, который доставят на передовую к 23 Февраля.
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20 февраля 2025
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