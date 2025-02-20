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Культура

Пушкинский заповедник организовал в Санкт-Петербурге выставку графики Игоря Шаймарданова

21 февраля в Санкт-Петербургском Морском собрании откроется выставка графики Игоря Шаймарданова «Пушкин и море», сообщили ПАИ в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», который и является организатором этого показа.

Игорь Шаймарданов. Из цикла «Пушкин и море» (2024)

В экспозицию вошло порядка тридацати листов. Это шуточные, с «участием» Александра Пушкина иллюстрации-комментарии к тем строфам и строкам Пушкина, где так или иначе упоминается водная стихия – от Чёрного моря, столь памятного и дорогого поэту по дням его южной ссылки, до малой речки Сороти перед домом поэта в псковском родовом имении.

Выставка «Пушкин и море», уточнили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», организована в Санкт-Петербургском Морском собрании в рамках договора о сотрудничестве, который заповедник и общественная организация в Северной столице подписали летом прошлого года.

Напомним, что известный российский художник давно сотрудничает с Пушкинским заповедником, где на сегодняшний день собрана значительная коллекция его работ. Музей часто экспонирует его шуточные «пушкинские хроники» как в Псковской области, так и за пределами региона и страны. Большим спросом пользуются выпущенные силами «Михайловского» альбомы с репродукциями живописи и графики Игоря Шаймарданова и книги с проиллюстрированными им произведениями Пушкина.

В 2008 и в 2009 годах Игорь Шаймарданов был главным художником Всероссийских Пушкинских праздников поэзии; в 2016 году «Повести Ивана Петровича Белкина» с его иллюстрациями были объявлены «книгой праздника».

Помимо «Михайловского» работы мастера в своих фондах хранят Государственный музей А. С. Пушкина (Москва), Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Музей-квартира Набокова (Санкт-Петербург), многие другие государственные учреждения культуры.

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