Трёх бывших мигрантов призывного возраста доставили в псковский военный комиссариат после рейда
Трёх бывших мигрантов призывного возраста доставили в псковский военный комиссариат после рейда военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
В ходе очередной проверки удалось проверить 10 граждан. Среди них оказались трое мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.
Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.
Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории России. Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту ведётся по адресу: Псков, улица Первомайская, 38. Контактный телефон: (8 8112) 66-73-45.
Михаил Ведерников: На всех этапах истории псковские защитники стояли на рубежах нашей страны
Премьерный показ серии «Позывной «Вожак» о Герое России Павле Горбоконенко проходит в Пскове
Каждый элемент флага Псковской области несёт в себе глубокие исторические корни – Борис Елкин