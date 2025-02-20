Трёх бывших мигрантов призывного возраста доставили в псковский военный комиссариат после рейда

14:50, 20 февраля 2025, ПАИ

Трёх бывших мигрантов призывного возраста доставили в псковский военный комиссариат после рейда военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В ходе очередной проверки удалось проверить 10 граждан. Среди них оказались трое мужчин призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории России. Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту ведётся по адресу: Псков, улица Первомайская, 38. Контактный телефон: (8 8112) 66-73-45.