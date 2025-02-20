Российская теннисистка обыграла вторую ракетку мира
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек в четвертьфинале турнира серии WTA-1000 в Дубае со счётом 6:3, 6:3, передаёт корреспондент ПАИ.
17-летняя российская спортсменка оформила десять эйсов, реализовала семь брейк-пойнтов из восьми возможных и допустила три двойные ошибки. Польская теннисистка реализовала четыре брейка из восьми и допустила две двойные ошибки.
В полуфинале «тысячника» Андреева сыграет с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) – София Кенин (США).
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