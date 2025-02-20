На мастер-класс по созданию онлайн-курсов приглашают псковичей

17:24, 20 февраля 2025, ПАИ

Центр «Мой бизнес» приглашает псковичей принять участие в мастер-классе по способам повышения дохода с помощью создания и продажи собственных онлайн-курсов. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Спикером выступит методист и эксперт в области онлайн-обучения Наталья Сурикова.

На встрече обсудят способы увеличения дохода, приёмы для привлечения аудитории, а также расскажут, как продажа и создание онлайн-курсов могут стать новым источником дохода.

Мастер-класс пройдёт 12 марта в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Гоголя в Пскове.