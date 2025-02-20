На мастер-класс по созданию онлайн-курсов приглашают псковичей
Центр «Мой бизнес» приглашает псковичей принять участие в мастер-классе по способам повышения дохода с помощью создания и продажи собственных онлайн-курсов. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Спикером выступит методист и эксперт в области онлайн-обучения Наталья Сурикова.
На встрече обсудят способы увеличения дохода, приёмы для привлечения аудитории, а также расскажут, как продажа и создание онлайн-курсов могут стать новым источником дохода.
Мастер-класс пройдёт 12 марта в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Гоголя в Пскове.
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