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Общество

На мастер-класс по созданию онлайн-курсов приглашают псковичей

Центр «Мой бизнес» приглашает псковичей принять участие в мастер-классе по способам повышения дохода с помощью создания и продажи собственных онлайн-курсов. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Спикером выступит методист и эксперт в области онлайн-обучения Наталья Сурикова.

На встрече обсудят способы увеличения дохода, приёмы для привлечения аудитории, а также расскажут, как продажа и создание онлайн-курсов могут стать новым источником дохода.

Мастер-класс пройдёт 12 марта в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Гоголя в Пскове.

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