Псковский каратист участвует в международных соревнованиях в ОАЭ

17:32, 20 февраля 2025, ПАИ

Псковский каратист Алексей Буравлёв в составе сборной России принимает участие в молодёжной Премьер-лиге по карате WKF, которая проходит в Фуджейре (ОАЭ) с 20 по 23 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

В соревнованиях участвуют более 2 300 спортсменов из 87 стран мира. Россияне участвуют в этом турнире в нейтральном статусе.

После Фуджейры следующие этапы Премьер-лиги примут Испания, Хорватия, Мексика и Италия.

Буравлёв выступает в возрастной группе среди спортсменов 12-13 лет в весе свыше 55 килограммов.

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