Вечер памяти Героя России Сергея Самойлова прошёл в Пскове

16:10, 20 февраля 2025, ПАИ

Вечер памяти, посвящённый 25-летию подвига Героя России Сергея Самойлова, прошёл в библиотеке «Родник» в Пскове сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Юным посетителям рассказали о подвиге Сергея Самойлова, его службе, семье и племяннике героя, который сейчас находится в зоне СВО.

К участникам встречи обратилась и мать Героя России Татьяна Самойлова. «Он хотел быть военным, как папа, и осуществил свою мечту. Он совершил подвиг, и я горжусь им, потому что он не мог поступить иначе», – отметила она в видеообращении.

Отметим, что вечер памяти, посвящённый подвигу Героя России Сергея Самойлова, проводят в библиотеке ежегодно. В мероприятии участвуют студенты, участники клуба «Патриот», молодые музыканты и многие другие.

Напомним, Сергей Самойлов – участник второй чеченской кампании, командовал одной из групп 2-й бригады спецназа, которая 21 февраля 2000 года попала в засаду около села Харсеной. Все 25 спецназовцев и восемь бойцов из других подразделений, которые пытались прийти им на помощь, в тот день погибли. Согласно показаниям жителей села, а также боевиков, взятых впоследствии в плен, бандиты тогда потеряли от 70 до 100 человек только убитыми.

Сергею Самойлову посмертно присвоили звание Героя России. Его именем назван Псковский социально-экономический лицей (бывшая средняя школа № 21, в которой он учился).