Гигантская звезда появилась в Великих Луках
В Великих Луках состоялась акция «Символ героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщил ПАИ глава администрации города Андрей Беляев.
В четверг, 20 февраля, участники мероприятия выстроились в форме звезды героя, чтобы выразить поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также продемонстрировать признательность ветеранам Великой Отечественной войны.
Акция собрала жителей города, которые пришли почтить память и проявить солидарность с теми, кто стоит на защите Родины.
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20 февраля 2025
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