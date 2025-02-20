Гигантская звезда появилась в Великих Луках

16:16, 20 февраля 2025, ПАИ

В Великих Луках состоялась акция «Символ героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщил ПАИ глава администрации города Андрей Беляев.

В четверг, 20 февраля, участники мероприятия выстроились в форме звезды героя, чтобы выразить поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также продемонстрировать признательность ветеранам Великой Отечественной войны.

Акция собрала жителей города, которые пришли почтить память и проявить солидарность с теми, кто стоит на защите Родины.