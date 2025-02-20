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Общество

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдёт в Псковском музее ко Дню защитника Отечества

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдёт в Псковском музее ко Дню защитника Отечества, сообщили ПАИ организаторы.

Экскурсия посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.

Фото: ПАИ

«Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого», – анонсировали в музее.

Экскурсия состоится в 14:00 22 февраля в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: (8 8112) 33-13-90, доб. 1.

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