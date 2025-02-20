Областной чемпионат по воркауту пройдёт в Пскове

17:18, 20 февраля 2025, ПАИ

Чемпионат Псковской области по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут-фристайл» и региональные соревнования в дисциплине «воркаут-троеборье» пройдут в Пскове 22 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

В чемпионате примут участие мужчины старше 18 лет, а в областных соревнованиях за медали поборются юноши в категориях от 10 до 13 и от 14 до 17 лет, девушки от 10 до 15 и от 16 лет, а также мужчины.

Призёров наградят дипломами и медалями, а победители дополнительно получат кубки.

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