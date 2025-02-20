Псковский проект любительского клуба «Интер» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна»

17:23, 20 февраля 2025, ПАИ

Псковская команда «Интер» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучший любительский клуб», сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Всего на конкурс было подано 572 проекта из 79 регионов России, среди которых 29 представляют Северо-Западный федеральный округ. После 20 марта лучшие региональные проекты пройдут межрегиональный отбор, в ходе которого определятся участники национального этапа.

На решающей стадии экспертная комиссия выберет короткий список проектов в каждой номинации. Организаторы проектов представят свои инициативы перед конкурсным жюри в формате видеоконференции. Национальные победители и призеры будут объявлены не позднее 15 мая.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 300 тысяч, третье – 250 тысяч.

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