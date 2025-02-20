Экс-президент испанской футбольной федерации отделался штрафом за поцелуй без предупреждения

17:32, 20 февраля 2025, ПАИ

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес оштрафован на €10,8 тыс. за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщает издание Tribuna Valladolid.

Суд также запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров в течение одного года. Бывший тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, а также сотрудники администрации национальной команды Альберт Луке и Рубен Ривера были оправданы по обвинению в давлении на Эрмосо с целью приуменьшить значение инцидента.

Инцидент произошел 20 августа 2023 года, когда женская сборная Испании впервые в истории выиграла чемпионат мира, одержав победу над Англией. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы, что вызвало широкий общественный резонанс. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от должности. Эрмосо подала заявление в прокуратуру, после чего было возбуждено уголовное дело.

10 сентября 2023 года Рубиалес объявил о своей отставке с поста президента RFEF.

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