Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества обсудили в Псковской гордуме

17:17, 20 февраля 2025, ПАИ

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы состоялось в четверг, 20 февраля, под председательством Григория Стороненкова. Члены комитета обсудили отчет о результатах приватизации муниципального имущества города Пскова за 2024 год, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

«Всего из плана приватизации на 2024 год было продано по результатам торгов три объекта нежилого фонда в прошлом году и один такой объект – в 2025 году на переходящем аукционе, объявленном в конце 2024 года», – сообщили представители администрации города.

В прошлом году от продажи муниципального имущества, включенного в план приватизации на 2024 год, в бюджет Пскова поступило 991,6 тысячи рублей.

С учетом средств, дополнительно вырученных от продажи объектов их арендаторам по преимущественному праву выкупа, общая сумма поступлений в бюджет Пскова от приватизации муниципального имущества составила в 2024 году 8,5 млн рублей.