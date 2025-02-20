В Пскове будут выделять больше места под автопарковки

17:38, 20 февраля 2025, ПАИ

Вопрос об изменениях в нормативы градостроительного проектирования рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, которое прошло сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Члены комитета откорректировали расчёты по выделению земли под временную автостоянку.

Так, согласно прежним расчётам, проектировщики отталкивались от показателя 0,7 машино-места на одну квартиру. Теперь, согласно федеральному законодательству, величина временного машино-места на одну квартиру будет составлять 0,84 и только в границах земельного участка дома.

Как заметил председатель профильного комитета Григорий Стороненков, «сначала проектировщики отталкивались от цифры 0,64, потом были внесены изменения в нормы проектирования региона».

Добавим, проект приведён в соответствие с региональными нормативами проектирования.