В псковской спортшколе «Бригантина» сменился директор
В псковской спортивной школе «Бригантина» сменился директор. На место Сергея Горячева пришёл председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам Сергей Иванов.
Сергей Иванов также является действующим тренером. Под его руководством псковская команда 2011 года рождения второй раз в истории отобралась в финальную часть всероссийского первенства.
В спортшколе уже состоялось знакомство с новым руководителем.
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