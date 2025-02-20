Судебный пристав из Великолукского района опознал находившегося в федеральном розыске мужчину
Судебный пристав из Великолукского района Евгений Рысаков опознал мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Мужчина проходил проверку документов в пункте пропуска, когда Евгений Рысаков его заметил. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу.
Правоохранители установили, что ранее злоумышленник в нетрезвом состоянии похитил из общежития велосипед и скрылся с места преступления. Украденным он распорядился по своему усмотрению.
Мужчина не появлялся на судебных заседаниях по делу, поэтому его объявили в федеральный розыск. Задержанного передали сотрудникам великолукской полиции для дальнейшего разбирательства.
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