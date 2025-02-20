Судебный пристав из Великолукского района опознал находившегося в федеральном розыске мужчину

18:09, 20 февраля 2025, ПАИ

Судебный пристав из Великолукского района Евгений Рысаков опознал мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина проходил проверку документов в пункте пропуска, когда Евгений Рысаков его заметил. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу.

Правоохранители установили, что ранее злоумышленник в нетрезвом состоянии похитил из общежития велосипед и скрылся с места преступления. Украденным он распорядился по своему усмотрению.

Мужчина не появлялся на судебных заседаниях по делу, поэтому его объявили в федеральный розыск. Задержанного передали сотрудникам великолукской полиции для дальнейшего разбирательства.