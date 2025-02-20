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Общество

Три «Парты Героя» открыли в школе в Новоржевском округе

В рамках Всероссийского проекта «Парта Героя» в Выборской средней школе в Новоржевском округе открыты три особенные парты в память о подвигах бывших учеников этой школы. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Фото здесь и далее: ПАИ

Памятные знаки посвящены Николаю Быстрову, Виталию Лазареву, Андрею Васильеву, которые героически погибли в ходе выполнения специальной военной операции.

В торжественной церемонии открытия «Парты Героя» приняли участие глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам Оксана Фёдорова, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Новоржевском районе Татьяна Баранова, учащиеся и почётные гости.

Право открыть памятные парты было предоставлено юнармейцам из Выборской средней школы. Участники торжественного мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

После завершения торжественной части открытия «Парты Героя» прошла церемония возложения цветов. Алые гвоздики клали прямо на парты, за которыми будут сидеть лучшие ученики.

Ранее сообщалось, что в Псковской школе-интернате открыли «Парту Героя».

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