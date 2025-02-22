На объектах железнодорожного транспорта прошли пожарно-тактические учения

20:02, 20 февраля 2025, ПАИ

На территории объектов железнодорожного транспорта Псковской области прошли показательные пожарно-тактические учения с участием сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По легенде, в результате падения обломков летательного аппарата на железнодорожный состав произошло повреждение двух цистерн с дизельным топливом с последующим возгоранием одной цистерны и розливом топлива из второй без горения. Создалась угроза разрушения горящей цистерны и распространения пожара на соседние железнодорожные составы и резервуары.

Администрация объекта сообщила о возгорании в пожарную охрану и произвела эвакуацию персонала из расположенных неподалёку зданий. Для ликвидации пожара были направлены силы и средства дежурных караулов пожарно-спасательных частей и службы пожаротушения.

Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме, добавили в ведомстве. Всего в учениях было задействовано семь единиц техники и 30 человек личного состава.