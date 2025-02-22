К акции «Снежный десант» присоединились волонтёры из Усвятского округа
К всероссийской патриотической акции «Снежный десант» присоединились волонтёры из Усвятского муниципального округа. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».
«Вооружившись необходимым инвентарём, ребята привели в порядок территорию у стелы и памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны», – пишет газета.
Ранее сообщалось, что акцию проводят и в Псковском районе.
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