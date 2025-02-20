В Великих Луках продолжается капремонт школы № 7 имени Антона Злобина

21:40, 20 февраля 2025, ПАИ

В Великих Луках продолжается капитальный ремонт школы № 7 имени Антона Злобина. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава городской администрации Андрей Беляев.

По его словам, в настоящее время подрядчик занимается демонтажем. За процессом следят непосредственно заказчик и специалисты управления капитального строительства.

В ходе обсуждения проекта ремонта, который разрабатывался с учётом мнения учеников и родителей, были проведены опросы всех участников образовательного процесса. Также был организован конкурс дизайнерских проектов. В результате была разработана концепция оформления школы, которая и реализуется.

Работы в школе проходят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и ведутся в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение ускорить темпы работ по строительству школ.