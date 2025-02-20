Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках продолжается капремонт школы № 7 имени Антона Злобина

В Великих Луках продолжается капитальный ремонт школы № 7 имени Антона Злобина. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава городской администрации Андрей Беляев.

Фото из телеграм-канала Андрея Беляева

По его словам, в настоящее время подрядчик занимается демонтажем. За процессом следят непосредственно заказчик и специалисты управления капитального строительства.

В ходе обсуждения проекта ремонта, который разрабатывался с учётом мнения учеников и родителей, были проведены опросы всех участников образовательного процесса. Также был организован конкурс дизайнерских проектов. В результате была разработана концепция оформления школы, которая и реализуется.

Работы в школе проходят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и ведутся в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение ускорить темпы работ по строительству школ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

Фантастическое место: библиотека имени Василёва открылась в Пскове
20 февраля 2025

Более миллиона исследований в год проводит лаборатория великолукского филиала ПОКБ
20 февраля 2025

В Великих Луках продолжается капремонт школы № 7 имени Антона Злобина
20 февраля 2025

К акции «Снежный десант» присоединились волонтёры из Усвятского округа
20 февраля 2025

Как найти время для написания шуток, рассказал игрок КВН
20 февраля 2025

Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества прошла в Красногородске
20 февраля 2025

Программу «Героями не рождаются, героями становятся» впервые представили в Пскове
20 февраля 2025

На объектах железнодорожного транспорта прошли пожарно-тактические учения

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...