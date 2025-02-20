Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области

22:56, 20 февраля 2025, ПАИ

Двух жителей Невеля и Стругокрасненского муниципального округа подозревают в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в декабре 2024 года в Невеле 38-летний безработный горожанин фиктивно оформил гражданина Белоруссии без его фактического пребывания по месту регистрации. Аналогичный случай произошёл в одной из деревень Стругокрасненского округа в феврале: там 43-летний безработный местный житель фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана.

Обстоятельства всех этих событий выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.