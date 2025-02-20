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Общество

До –6 градусов ожидается в Псковской области 21 февраля

Переменная облачность, без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 21 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Погода в Псковской области. Фото: ПАИ

На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от –14 до –9 градусов, днём от –6 до –1 градуса.

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