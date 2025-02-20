До –6 градусов ожидается в Псковской области 21 февраля
Переменная облачность, без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 21 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от –14 до –9 градусов, днём от –6 до –1 градуса.
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