Следить за погодой в этот день советует народный календарь
День памяти святого Луки Елладского отмечают православные сегодня, 21 февраля. Об этом сообщает портал calend.ru.
Греческий монах жил в конце IX – первой половине X века. В конце жизни он поселился на склонах горы Геликон. Вокруг него образовалась община, и после этого началось строительство церкви святой Варвары.
На Руси было принято делать в этот день пироги. Начинкой обязательно был лук. Семья съедала только несколько из них, а остальные было принято раздавать.
Кроме того, следили за погодой. Считалось, что если в этот день был зимний гром, то сенокос будет плохим. А если дул полуденный ветер, то крестьян ожидал хороший урожай яровых.
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21 февраля 2025
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