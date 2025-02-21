Следить за погодой в этот день советует народный календарь

07:10, 21 февраля 2025, ПАИ

День памяти святого Луки Елладского отмечают православные сегодня, 21 февраля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Греческий монах жил в конце IX – первой половине X века. В конце жизни он поселился на склонах горы Геликон. Вокруг него образовалась община, и после этого началось строительство церкви святой Варвары.

На Руси было принято делать в этот день пироги. Начинкой обязательно был лук. Семья съедала только несколько из них, а остальные было принято раздавать.

Кроме того, следили за погодой. Считалось, что если в этот день был зимний гром, то сенокос будет плохим. А если дул полуденный ветер, то крестьян ожидал хороший урожай яровых.