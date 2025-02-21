Переменная облачность и до -7 градусов ожидается в Псковской области сегодня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-4 метра в секунду.
Температура воздуха по области составит от -7 до -1 градуса. Атмосферное давление будет высоким.
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