62% псковичей поддерживают идею об обязательных отработках для медиков после вуза

09:04, 21 февраля 2025, ПАИ

62 % псковичей поддерживают идею об обязательных отработках для медиков после вуза, следует из данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Ранее Минздрав предложил меры для студентов за отказ от отработки после окончания учебного заведения. Их предложили штрафовать за отказ от трудоустройства по специальности.

Каждый пятый пскович не согласен с этим утверждением и считает, что нужно повысить медработникам заработную плату и тогда отработки не понадобятся. 18 % респондентов затруднились с ответом.

Больше всего сторонников этой идеи оказалось среди горожан старше 45 лет. Они составили 71 %. А среди врачей согласны с нововведением 59 % опрошенных.