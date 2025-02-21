Международный день родного языка отмечают 21 февраля

10:27, 21 февраля 2025, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, во всём мире отмечается Международный день родного языка, учреждённый ЮНЕСКО для защиты языкового и культурного многообразия. В российских образовательных учреждениях созданы условия для изучения 76 родных языков, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В России этот день приобрёл особое значение, учитывая богатство и многонациональность страны. Более 2,5 миллиона школьников изучают родные языки как отдельные предметы и во внеурочное время. В детских садах и учреждениях дополнительного образования также уделяется большое внимание изучению родных языков, что позволяет детям овладеть как родным, так и русским языком, сохраняя свою культурную идентичность.

На территории Псковской области проживает народность сето. Сето являются носителями своего собственного языка. У сето нет письменности, поэтому обучение языку проходит в быту, а также через национальный фольклор: песни, сказки, предания и танцы. В Печорском районе в усадьбе Сигово работает музей народности сето, который всегда пользуется высоким интересом у туристов.