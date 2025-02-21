-4 градуса ожидается в Псковской области 22 февраля

10:46, 21 февраля 2025, ПАИ

22 февраля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -5...-10 градусов, днем -1...-4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.