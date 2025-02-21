Бесплатную юридическую помощь могут получить семьи участников и ветеранов СВО в Псковской области

10:47, 21 февраля 2025, ПАИ

Семьи участников и ветеранов специальной военной операции в Псковской области приглашают на приём к юристам Псковского реготделения Ассоциации юристов России, сообщили ПАИ в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Бесплатную юридическую помощь можно будет получить 27 февраля в офисе филиала фонда в Пскове на ул. Льва Толстого, д. 31а, с 12 до 15 часов. Записаться можно заранее по телефонам: 8 (8112) 67-28-03 и 67-28-16.