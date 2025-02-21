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Общество

О налоге на сараи и бани напомнили россиянам

С 2025 года владельцы сараев, бань, теплиц и иных хозяйственных построек с фундаментом должны платить налог по ставке 0,1–0,3 % от кадастровой стоимости объекта, пишет РИА Новости со ссылкой на основателя юридической компании «Деломант Групп» Таисию Вепренцеву.

Фото: ПАИ

Хозяйственные постройки с точки зрения закона относятся к части недвижимости, а введение налога связано с необходимостью систематизировать учёт объектов недвижимости, объяснила юрист. Она также добавила, что постоянные постройки требуют регистрации и её отсутствие не освобождает владельцев от налоговых обязательств: «ФНС вправе самостоятельно оценить объект, если его нет в кадастровой базе, а также применить налоговые санкции за уклонение от декларирования». Для временных строений регистрация в Росреестре не нужна.

Налог на хозяйственные постройки составляет 0,1–0,3 % от их кадастровой стоимости. Фото: ПАИ

Исключить объект из базы налогообложения, по словам Таисии Вепренцевой, можно только на правовом основании, а именно при наличии льготного режима для одной постройки площадью до 50 квадратных метров. Также от уплаты налога освобождены ветераны боевых действий, люди с инвалидностью и некоторые иные категории людей, определённые в налоговом законодательстве.

К хозяйственным постройкам, не являющимся объектами налогообложения, относятся навесы, лёгкие теплицы и бытовки.

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