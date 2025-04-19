Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 20 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами, днём в большинстве районов будет идти кратковременный дождь.

Будет дуть южный ветер со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2025

Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы
19 апреля 2025

Три поколения, одна история и любовь к России: семья из Туркменистана живёт в Пскове уже полтора года
19 апреля 2025

Змею заметили на стиральной машине в одном из магазинов Псковской области
19 апреля 2025

До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 20 апреля
19 апреля 2025

Научная конференция, посвящённая цветочному оформлению усадеб и парков, пройдёт в Пушкинском заповеднике
19 апреля 2025

Новая жизнь старой ветки: Псков и Усть-Лугу свяжут за два года
19 апреля 2025

Грозы обрушатся на Псковскую область
19 апреля 2025

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове восстановят

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...