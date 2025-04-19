До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 20 апреля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью местами, днём в большинстве районов будет идти кратковременный дождь.
Будет дуть южный ветер со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.
Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы
Три поколения, одна история и любовь к России: семья из Туркменистана живёт в Пскове уже полтора года
Научная конференция, посвящённая цветочному оформлению усадеб и парков, пройдёт в Пушкинском заповеднике