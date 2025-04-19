Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ещё одному ветерану Великой Отечественной войны
Ещё одному ветерану Великой Отечественной войны Евгении Алексеевне Назаретской вручили знак и ленту почётного гражданина Псковского района. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова.
Решение о присвоении звания «Почётный гражданин Псковского района» было принято на мартовской сессии муниципального Собрания совместно с председателем Собрания депутатов Псковского района Владимиром Яниковым.
С мая по ноябрь 1945 года Евгения Алексеевна Назаретская была прикомандирована Псковским РВК для разминирования территорий Псковского района в составе команды минёров Осоавиахима. В её обязанности входило обнаружение и разряжение мин.
В настоящее время Евгения Алексеевна проживает в деревне Болотово Краснопрудская волости. Глава округа Наталья Фёдорова поздравила ветерана с новым статусом, а также пожелала крепкого здоровья, радости жизни, заботы близких, мира и добра.
Ранее сообщалось, что знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили также ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Ивановне Косьяновой.
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Знак «Почётный гражданин Псковского района» вручили ещё одному ветерану Великой Отечественной войны
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