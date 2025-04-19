Житель Красногородского округа стал победителем всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»
Никита Стельмах из Красногородского муниципального округа стал победителем всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Об этом пишет газета «Красный маяк».
Никита Стельмах выступал в номинации «История местного самоуправления моего края от середины XIII века до настоящего времени» в возрастной группе 14–17 лет. Его руководитель ‒ Ольга Григорьева.
«Несмотря на волнения, он уверенно обошёл конкурентов. Эта победа ещё раз подчёркивает высокий уровень подготовки и глубокие знания Никиты», ‒ отметили в редакции.
Житель Красногородского округа стал победителем всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»
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