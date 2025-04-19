Житель Красногородского округа стал победителем всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»

21:58, 19 апреля 2025, ПАИ

Никита Стельмах из Красногородского муниципального округа стал победителем всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Об этом пишет газета «Красный маяк».

Никита Стельмах выступал в номинации «История местного самоуправления моего края от середины XIII века до настоящего времени» в возрастной группе 14–17 лет. Его руководитель ‒ Ольга Григорьева.

«Несмотря на волнения, он уверенно обошёл конкурентов. Эта победа ещё раз подчёркивает высокий уровень подготовки и глубокие знания Никиты», ‒ отметили в редакции.