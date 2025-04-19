Куличи освящают в Псково-Печерском монастыре

20:25, 19 апреля 2025, ПАИ

Куличи освящают в Псково-Печерском монастыре сегодня, 19 апреля, в Великую Субботу. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Прихожане Псковско-Печерского монастыря, жители и гости города могли освятить не только куличи, но и украшенные пасхальные яйца, а также пасхи.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы.