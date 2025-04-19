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Общество

Куличи освящают в Псково-Печерском монастыре

Куличи освящают в Псково-Печерском монастыре сегодня, 19 апреля, в Великую Субботу. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Освящение куличей у монастыря. Фото здесь и далее: ПАИ

Прихожане Псковско-Печерского монастыря, жители и гости города могли освятить не только куличи, но и украшенные пасхальные яйца, а также пасхи.

Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы.

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