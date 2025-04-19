Куличи освящают в Псково-Печерском монастыре
Куличи освящают в Псково-Печерском монастыре сегодня, 19 апреля, в Великую Субботу. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Прихожане Псковско-Печерского монастыря, жители и гости города могли освятить не только куличи, но и украшенные пасхальные яйца, а также пасхи.
Ранее сообщалось, что митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы.
Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы
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