Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы

19:53, 19 апреля 2025, ПАИ

Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей в Псково-Печерском монастыре сегодня, в Великую Субботу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.

Митрополиту сослужил архимандрит Филарет с братией обители. Песнопения исполнил братский хор монастыря и архиерейский хор Псково-Печерского монастыря.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, а также прихожане обители и паломники.