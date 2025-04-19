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Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы

Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей в Псково-Печерском монастыре сегодня, в Великую Субботу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.

Божественная литургия в монастыре. Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Митрополиту сослужил архимандрит Филарет с братией обители. Песнопения исполнил братский хор монастыря и архиерейский хор Псково-Печерского монастыря.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, а также прихожане обители и паломники.

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