Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы
Божественную литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей в Псково-Печерском монастыре сегодня, в Великую Субботу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.
Митрополиту сослужил архимандрит Филарет с братией обители. Песнопения исполнил братский хор монастыря и архиерейский хор Псково-Печерского монастыря.
За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской семинарии, а также прихожане обители и паломники.
Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой Субботы
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