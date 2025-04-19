Мотоклуб для детей и подростков может появиться в Печорах

21:04, 19 апреля 2025, ПАИ

Мотоклуб для детей и подростков может появиться в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошла встреча юных любителей мототранспорта с сотрудниками ГИБДД, автошколы, Красного Креста, псковских клубов мото- и автоспорта. На мероприятии присутствовал глава муниципалитета Валерий Зайцев.

Перед ребятами выступили старший инспектор по особым поручениям управления Госавтоинспекции по Псковской области Елена Степанова, командир спецроты ДПС Артур Ляш, начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов. Они рассказали о мототранспорте, провели мастер-класс по оказанию первой помощи при несчастных случаях. Также прошли знакомство с мотопарком Псковской спецроты ДПС и беседа с опытными спортсменами.

По итогам встречи глава округа предложил взрослым мотолюбителям взять шефство над молодёжью и передавать опыт и знания, чтобы вождение будущих мотоциклистов было безопасным для них и всех остальных жителей. «Со своей стороны окажем поддержку в создании детского мотоклуба и его дальнейшей деятельности», ‒ заверил Валерий Зайцев.