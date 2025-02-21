Александр Гуцан и Михаил Ведерников возложили цветы к бюстам героев на Аллее Славы в Пскове

13:31, 21 февраля 2025, ПАИ

Полномочный представитель президента России Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложили цветы к бюстам на Аллее Героев Отечества в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ. Сегодня, 21 февраля, отмечается 25-я годовщина памяти подвига воинов подразделения псковского спецназа. В этот день в 2000 году в бою под Харсеноем погибли 25 спецназовцев.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ













Кроме того, в церемонии также приняли участие сенатор от Псковской области Алексей Наумец, спикер областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, глава Псковского района Наталья Фёдорова, военнослужащие, родные погибших и ветераны бригады.

Добавим, что Аллею Славы Героев Отечества открыли в 2023 году. На ней расположены десять гранитных постаментов с бюстами военнослужащих соединения, погибших при исполнении воинского долга и награждённых звёздами Героев России и Советского Союза. Среди Героев России, изображённых на постаментах, пять военнослужащих исполняли свой воинский долг в зоне СВО.