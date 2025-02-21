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Спорт

Лыжники устроили гонку в честь годовщины подвига псковских спецназовцев

Юные печорские лыжники посвятили гонку 25-й годовщине подвига воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения, сообщил в своём Telegram-канале глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

О подвиге разведчиков ребятам рассказал руководитель СПК «Патриот», полковник запаса Александр Пушкарёв.

Напомним, 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе посёлка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

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