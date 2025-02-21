Порховский «Аланталь» завоевал золото на «Продэкспо-2025»

13:08, 21 февраля 2025, ПАИ

«Мастерская сыроделия Порхов» (ООО «Витамилк»), производитель популярной торговой марки «Аланталь», вновь подтвердила высокое качество своей продукции, завоевав две золотые медали на престижной международной выставке «Продэкспо-2025», которая прошла в Москве в начале февраля.

На этот раз высшей награды удостоились две новинки безлактозной линейки «Аланталь» – лёгкий сыр и сливочное масло. Эти продукты, запущенные в производство в конце 2024 года, уже успели завоевать популярность у покупателей по всей стране, а теперь получили и признание экспертного жюри конкурса «Лучший продукт».

Золотые медали «Продэкспо-2025» – не первые в копилке достижений «Аланталя». Продукция «Мастерской сыроделия Порхов» неоднократно отмечалась высокими наградами на различных конкурсах, что свидетельствует о постоянном стремлении к совершенствованию качества и вкуса.

В конце прошлого года предприятие достигло ещё одной важной вехи – прошло строгую сертификацию, подтверждающую соответствие продукции стандартам качества для экспорта в страны ЕАЭС. Это событие стало знаковым для компании, демонстрирующим переход на новый уровень производственного процесса.

В настоящее время на заводе завершается масштабная модернизация оборудования, что позволит расширить ассортимент и увеличить объёмы производства. В связи с этим «Мастерская сыроделия Порхов» приглашает на работу жителей Порховского района. Здесь они найдут стабильную работу, достойную заработную плату и возможность внести свой вклад в развитие одного из ведущих предприятий региона. Желающих призывают присоединиться к команде профессионалов и помочь им создавать качественные и вкусные продукты.

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