«Моя голова ещё не настолько хорошо работает»: великолучанин Илья Силаев оценил своё первое выступление на чемпионате Европы по стрельбе из лука

14:44, 21 февраля 2025, ПАИ

Великолукский спортсмен Илья Силаев в беседе с корреспондентом ПАИ оценил своё выступление на чемпионате Европы по стрельбе из лука. Силаев занял 20-е место квалификации из 26 участников и вылетел в первом раунде плей-офф.

Уровень стрельбы на чемпионате Европы выше, чем на российских стартах, поделился Илья Силаев. «Тут даже в категории до 21 года стреляют на уровне чемпионата России. Очень тяжело это всё стрелять, и это причём ещё Европа. Я боюсь, что было бы, если бы это был чемпионат мира какой-нибудь. На данный момент моя форма, моя физическая и психологическая подготовка не позволяют настолько хорошо и успешно выступать на международной арене. Пока что моя голова ещё не настолько хорошо работает, чтобы морально вывозить соревнования выше чемпионата России. Но нужно покататься, потренироваться, поработать над собой, и всё с опытом придёт», – сказал он.

Это был первый международный старт Ильи Силаева. «Конечно, был мандраж, волнение. Хотелось показать какой-то невозможный результат. Все стреляют 300, и я тоже хочу попасть 300. Но в своей голове я понимаю, что пока не готов такой результат показать. Попадать несложно – сложно попадать всегда. Те, кто попадают всегда, у них мощнейшая психологическая подготовка. У нас спорт, в котором психологическая подготовка и физическая должна быть на должном уровне в соотношении 50 на 50. Нужно в первую очередь поработать над своей головой», – резюмировал спортсмен.

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