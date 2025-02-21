Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Моя голова ещё не настолько хорошо работает»: великолучанин Илья Силаев оценил своё первое выступление на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Великолукский спортсмен Илья Силаев в беседе с корреспондентом ПАИ оценил своё выступление на чемпионате Европы по стрельбе из лука. Силаев занял 20-е место квалификации из 26 участников и вылетел в первом раунде плей-офф.

На фото: Илья Силаев. Фото предоставил Илья Силаев

Уровень стрельбы на чемпионате Европы выше, чем на российских стартах, поделился Илья Силаев. «Тут даже в категории до 21 года стреляют на уровне чемпионата России. Очень тяжело это всё стрелять, и это причём ещё Европа. Я боюсь, что было бы, если бы это был чемпионат мира какой-нибудь. На данный момент моя форма, моя физическая и психологическая подготовка не позволяют настолько хорошо и успешно выступать на международной арене. Пока что моя голова ещё не настолько хорошо работает, чтобы морально вывозить соревнования выше чемпионата России. Но нужно покататься, потренироваться, поработать над собой, и всё с опытом придёт», – сказал он.

Это был первый международный старт Ильи Силаева. «Конечно, был мандраж, волнение. Хотелось показать какой-то невозможный результат. Все стреляют 300, и я тоже хочу попасть 300. Но в своей голове я понимаю, что пока не готов такой результат показать. Попадать несложно – сложно попадать всегда. Те, кто попадают всегда, у них мощнейшая психологическая подготовка. У нас спорт, в котором психологическая подготовка и физическая должна быть на должном уровне в соотношении 50 на 50. Нужно в первую очередь поработать над своей головой», – резюмировал спортсмен.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 февраля 2025

«Моя голова ещё не настолько хорошо работает»: великолучанин Илья Силаев оценил своё первое выступление на чемпионате Европы по стрельбе из лука
21 февраля 2025

Новый директор псковской «Бригантины»: В планах создание центра игровых видов спорта
20 февраля 2025

В Пскове проходят областные чемпионат и первенство по плаванию
20 февраля 2025

В псковской спортшколе «Бригантина» сменился директор
20 февраля 2025

Псковский проект любительского клуба «Интер» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна»
20 февраля 2025

Областной чемпионат по воркауту пройдёт в Пскове
20 февраля 2025

Чемпионат Псковской области по рыбалке пройдёт на Ясском озере
20 февраля 2025

29 медалей выиграли псковичи на окружном этапе чемпионата и первенства России по брейкингу

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...