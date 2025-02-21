Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам в преддверии Дня защитника Отечества
Торжественная церемония вручения паспортов граждан России юным псковичам прошла в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ. Паспорта ребятам вручил глава города Борис Елкин.
«В преддверии праздника Дня защитника Отечества хочется вручить важный для вас документ, который будет идти с вами по жизни, видеть ваше взросление, ваше увеличение мудрости, увеличение вашего потенциала, ваш процесс обучения и в последующем уже вашу взрослую жизнь», – отметил глава Пскова.
Юных псковичей также поздравили руководитель Псковского регионального отделения «Движение первых» Мария Тучак и учащиеся музыкальной школы.
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