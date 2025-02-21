О факторах, влияющих на здоровье мужчин, рассказал псковский уролог
О факторах, влияющих на здоровье мужчин, рассказал врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тимохин в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«На мужское здоровье влияет качество потребляемой воды, курение, алкоголь, социальный статус, комфорт в семье, стрессы», – перечислил Евгений Тимохин.
При этом медик отметил, что псковские жёны зачастую внимательно следят за здоровьем супругов. «То есть мужчины не брошены, жёны, если что, отведут их к врачу», – констатировал Евгений Тимохин.
Медик также порекомендовал мужчинам пить достаточно воды, питаться разнообразно, избегать острой, пережаренной, насыщенной химическими добавками пищи. «Мужчины должны пить 1,5–2 литра жидкости в день, летом больше», – отметил уролог. При этом не стоит ежедневно употреблять алкогольные напитки, позволять такого рода питьё можно только пару раз в месяц, иначе это приведет к нарушению потенции.
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