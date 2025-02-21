Какую воду лучше пить, посоветовал уролог из Пскова
Какую воду лучше пить, посоветовал врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тимохин в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Специалист обратил внимание, что в Псковской области достаточно часто выявляется мочекаменная болезнь. «800–1000 человек на 100 000 человек – такова ежегодная выявляемость мочекаменной болезни в регионе. И тут стоит обратить внимание на качество воды, которая напрямую влияет на это заболевание», – уточнил Евгений Тимохин.
Специалист рассказал, что домашние фильтры мало влияют на качество псковской воды, поэтому если пить, то пить воду из водоматов, употребляя, если речь идет о мужчинах, не менее 1,5–2 литров жидкости в день.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
Находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил Алексей Наумец
Обновлённое пространство в центре Пскова станет новой точкой притяжения – Наталья Исакова
Мария Мусатова: Программа «Герои земли Псковской» - это новые компетенции для ее участников
100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев награжден юбилейной медалью
Жители Псковской области могут рассказать о своих героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы