Заморозить момент с помощью фотографии предлагают псковичам

15:14, 21 февраля 2025, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает начинающих фотографов и опытных мастеров участвовать в онлайн-конкурсе «Заморозь момент». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурс проходит в трёх номинациях: «Зимние увлечения», «Зимние традиции» и «Зимнее волшебство». Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Чтобы подать заявку, необходимо сделать снимок, соответствующий выбранной категории, добавить к нему описание и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте» с использованием хештегов #псковмолодёжь #молодёжь60 #мояспортивнаязима #моязима. Помимо этого участникам нужно заполнить специальную регистрационную форму. Ее можно найти на сайте Молодёжного центра.

«Этот год преподнёс нам редкую возможность насладиться настоящей зимой с морозами и снегом, — отметила организатор конкурса, начальник отдела досуга Молодёжного центра Мария Каменская. — Мы приглашаем всех желающих зафиксировать эти уникальные мгновения и поделиться ими с окружающими и получить приятные бонусы».

Победители получат памятные подарки и дипломы. Все остальные участники будут награждены электронными грамотами за участие. Приём работ продлится до 27 февраля, итоги конкурса подведут 1 марта в сообществе центра в ВК.