О механике отбора участников в программу «Герои земли Псковской» рассказала Ирина Иванова

15:16, 21 февраля 2025, ПАИ

Руководитель корпоративной академии правительства Псковской области – секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова рассказала о механике отбора для участия в программе. Об этом сообщает корреспондент ПАИ с установочного заседания общественного совета региональной программы.

Отбор участников программы будет проводиться в четыре этапа. Регистрация для участия в программе начнется 23 февраля и завершится 31 марта.

Далее последует оценка анкет и эссе по методике прогресса в ВШГУ. Также будет тестирование участников, оно тоже будет проходить по методике ВШГУ, и собеседование с участниками программы.

«Важно отметить, что для действующих военнослужащих, тех, кто находится у нас непосредственно в зоне СВО, в период проведения программы предусмотрены специальные сроки и порядок проведения этапов отбора, а также отдельная версия анкеты для участников программы для того, чтобы все смогли полноценно принять участие», – отметила Ирина Иванова.

По результатам прохождения обучения участники программы получат диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.

Требования, предъявляемые к участникам программы, следующие: участие в СВО, наличие высшего или среднего профессионального образования, подтвержденное документом гособразца, наличие управленческого опыта, отсутствие судимости, отсутствие решения суда, лишающего права занимать определённые должности. Кроме того, участники не могут иметь иностранное гражданство и не должны быть организатором или партнёром программы.

Напомним, что программа станет инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь, позволит сформировать новую региональную управленческую элиту из ответственных, смелых и преданных своей стране защитников Отечества.