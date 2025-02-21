Новейшие отечественные разработки представили на форуме будущих технологий в Москве
Форум будущих технологий проходит 20–21 февраля в Москве. Выставку площадки посетил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Мероприятие собрало ведущих российских и зарубежных ученых, инноваторов, лидеров отрасли, технологических предпринимателей и экспертов.
По словам Дмитрия Чернышенко, совместная работа представителей бизнеса, науки и государства имеет ключевое значение в достижении технологического лидерства России – национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным.
Участники форума затрагивают ключевые аспекты, перспективы развития индустрии новых материалов и химии, а также важнейшие инновационные направления и привлекательные для инвестиций проекты. На выставке технологических достижений свои разработки демонстрируют научные предприятия, исследовательские организации и крупнейшие российские корпорации.
Мероприятие проходит ежегодно с 2023 года при поддержке Правительства России. Каждый год главной темой становится новая технологическая область с огромным потенциалом, способная обеспечить технологический суверенитет и лидерство страны.
В предыдущие годы на форуме обсуждали квантовые коммуникации и медицинские технологии. В этом же году акцент сделан на новых материалах и химии. Участники представят достижения отечественных ученых и компаний, а также наукоемкие технологии и инновационные разработки.
В рамках дискуссий форума участники рассматривают вопросы, касающиеся производства и импортозамещения продукции, развития высоких технологий в химии, цифрового материаловедения и многого другого.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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