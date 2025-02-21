Полицейские обеспечат правопорядок на массовых праздничных мероприятиях в Псковской области
Полицейские обеспечат охрану общественного порядка в праздничные выходные. С 22 по 23 февраля в 17 муниципальных образованиях Псковской области планируется проведение 49 массовых культурных и спортивных мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов в мемориальном комплексе «Воин» в деревне Выбуты Псковского района пройдёт 23 февраля. В этот же день на площади Победы в Пскове состоится торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов, посвящённый Дню защитника Отечества.
В мероприятиях планируется участие около восьми тысяч человек. В охране общественного порядка будет задействовано более 170 сотрудников ОВД. Помощь и содействие в обеспечении правопорядка коллегам окажут сотрудники Росгвардии, представители АНО «Дружина», работники частных охранных организаций, представители народной дружины.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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