Полицейские обеспечат правопорядок на массовых праздничных мероприятиях в Псковской области

16:05, 21 февраля 2025, ПАИ

Полицейские обеспечат охрану общественного порядка в праздничные выходные. С 22 по 23 февраля в 17 муниципальных образованиях Псковской области планируется проведение 49 массовых культурных и спортивных мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов в мемориальном комплексе «Воин» в деревне Выбуты Псковского района пройдёт 23 февраля. В этот же день на площади Победы в Пскове состоится торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов, посвящённый Дню защитника Отечества.

В мероприятиях планируется участие около восьми тысяч человек. В охране общественного порядка будет задействовано более 170 сотрудников ОВД. Помощь и содействие в обеспечении правопорядка коллегам окажут сотрудники Росгвардии, представители АНО «Дружина», работники частных охранных организаций, представители народной дружины.