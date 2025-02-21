Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в финал московского турнира

17:03, 21 февраля 2025, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в финал турнира памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщается в группе «Тренер по боксу Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В полуфинале среди юниоров 17–18 лет в весовой категории до 80 килограммов Кирилл Коршаков единогласным решением судей выиграл у боксёра из Санкт-Петербурга Арсения Фридмана. До этого великолучанин обыграл москвича Артёма Кундакчяна.

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