Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в финал московского турнира
Великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в финал турнира памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщается в группе «Тренер по боксу Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
В полуфинале среди юниоров 17–18 лет в весовой категории до 80 килограммов Кирилл Коршаков единогласным решением судей выиграл у боксёра из Санкт-Петербурга Арсения Фридмана. До этого великолучанин обыграл москвича Артёма Кундакчяна.
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