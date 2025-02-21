После объединения больниц в Новосокольниках, Пустошке и Невеле медпомощь ни по одному из профилей не будет прекращена
После присоединения Новосокольнической межрайонной больницы с филиалом в Пустошке к Невельской межрайонной больнице медицинская помощь ни по одному из профилей не будет прекращена, подчеркнули в комитете по здравоохранению Псковской области.
В Пустошке структура и объем коечного фонда не меняются, койки детского и терапевтического отделений остаются в прежнем количестве.
В Новосокольниках медицинская помощь по профилю «хирургия» будет оказываться как в условиях круглосуточного, так и дневного стационаров. Коечный фонд сохраняется в объеме, соответствующем численности населения и фактическим показателям деятельности за предыдущий год.
Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть, сегодня привезли новую партию и производился забор крови.
По всем вопросам можно обращаться в комитет по здравоохранению.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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